Google назвала точную дату блокировки сторонних cookie-файлов в браузере Chrome

Раньше речь шла о первом квартале или январе 2024 года. Теперь стала известна точная дата реализации этой затеи — 4 января 2024 года. Но сначала сторонние cookie будут блокироваться и удаляться в браузерах 1% пользователей Chrome по всему миру.

В Google объяснили это тем, что необходимо убедиться в готовности разработчиков к работе без сторонних cookie-файлов. Для всех пользователей технология будет развёрнута во втором полугодии 2024. «Мы начинаем с небольшого процента пользователей Chrome, чтобы разработчики могли проверить свою готовность к работе в сети без сторонних файлов cookie», — рассказали разработчики Google Chrome.