Google не смогла уладить споры с конкурентами по поисковой выдаче в ЕС

В рамках состоявшегося 7−8 июля семинара, организованного Европейской комиссией, Google представила свои предложения для урегулирования претензий. Основной предмет конфликта — обвинения в том, что поисковик продвигает собственные сервисы, такие как Google Shopping, Google Hotels и Google Flights, в ущерб конкурентам.

В числе недовольных оказались специализированные поисковые платформы, включая Skyscanner и Booking.com, а также представители туристической и гостиничной отраслей. В ответ Google предложила два возможных варианта, в которых вертикальные поисковые сервисы получат отдельный блок в верхней части страницы, тогда как остальные компании — включая отели, рестораны и авиаперевозчиков — будут ранжироваться ниже.

Несмотря на представленные предложения, консенсус достигнут не был. По мнению некоторых участников, предложенные меры могут ввести пользователей в заблуждение и еще сильнее укрепить позиции Google на первых строчках поисковой выдачи.

Эксперты, участвующие в обсуждении, также отметили, что Google пытается сместить акцент с системной проблемы на противоречия между поставщиками услуг и посредниками, вместо того чтобы решать вопрос собственной практики продвижения продуктов.

Если Еврокомиссия признает действия компании нарушающими требования цифрового законодательства, Google может быть оштрафована на сумму до 10% от своей глобальной годовой выручки.