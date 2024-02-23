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Опубликовано 23 февраля 2024, 23:40
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Google не заметила за собой незаконной монополии

Она просто популярная
Google представила аргументы против обвинений в незаконной монополии. Google представила свои окончательные аргументы в федеральном суде Вашингтона в попытке убедить суд, что она не действует как незаконная монополия в области поиска.
Google не заметила за собой незаконной монополии

© Ferra.ru

Компания представила версию своего заключительного документа в пятницу в рамках судебной борьбы с Министерством юстиции США по вопросам соглашений о распространении поиска. В документе говорится, что данные судебного процесса «окончательно доказывают», что Google является качественным и популярным поисковик в Соединенных Штатах, с наивысшей монетизацией рекламы в области общего поискового движка.

Доказательства также подтвердили, что партнеры, которые выбирают заключать контракты с Google для предустановки Google Search в качестве поискового движка по умолчанию, подавляющим образом предпочитают Google любому другому поисковику. Представители власти утверждают, что Google использовала исключительные контракты с производителями телефонов и операторами веб-браузеров, чтобы затруднить конкуренцию других поисковиков.

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
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#Google
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