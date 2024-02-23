Google не заметила за собой незаконной монополии

Компания представила версию своего заключительного документа в пятницу в рамках судебной борьбы с Министерством юстиции США по вопросам соглашений о распространении поиска. В документе говорится, что данные судебного процесса «окончательно доказывают», что Google является качественным и популярным поисковик в Соединенных Штатах, с наивысшей монетизацией рекламы в области общего поискового движка.

Доказательства также подтвердили, что партнеры, которые выбирают заключать контракты с Google для предустановки Google Search в качестве поискового движка по умолчанию, подавляющим образом предпочитают Google любому другому поисковику. Представители власти утверждают, что Google использовала исключительные контракты с производителями телефонов и операторами веб-браузеров, чтобы затруднить конкуренцию других поисковиков.