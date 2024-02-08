Google объединил свои AI-продукты под брендом Gemini

Пользователи смогут сделать чат-бот своим ассистентом по умолчанию на Android, заменив Google Assistant. Gemini представляет собой шаг к созданию «настоящего AI-ассистента», который обладает разговорной способностью, мультимодальностью и большей полезностью. Несмотря на отсутствие дедикатированного приложения для iOS, пользователи могут получить доступ ко всем функциям Gemini через приложение Google.

Изменения связаны не только с переименованием, но и с улучшением функционала, особенно для подписчиков Gemini Advanced, предлагаемого в новом плане Google One AI Premium за $ 20 в месяц. Gemini Ultra обещает установить новый стандарт по широкому спектру параметров в тексте, изображениях, аудио и видео.