Google объединила сервис для видеоконференций с другим популярным приложением

Прямо сейчас многие владельцы мобильных устройств могут увидеть в приложении Gmail две разные вкладки: Mail и Meet. Соответственно, первая отвечает за общение по электронной почте, а вторая за видеозвонки. При этом во вкладке Meet можно как присоединиться к уже созданной “встрече”, так и запустить новую.