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Сегодня 16:30
Google объединила сервис для видеоконференций с другим популярным приложением
Пусть лучше так, чем очередное пополнение на “кладбище Google”
Как стало известно, Google все же объединила сервис для видеоконференций с другим популярным приложением - Gmail. При этом пока что нововведение касается лишь пользователей Android и iOS, но данный факт ярко демонстрирует вектор, который компания задала для развития собственного сервиса.
Прямо сейчас многие владельцы мобильных устройств могут увидеть в приложении Gmail две разные вкладки: Mail и Meet. Соответственно, первая отвечает за общение по электронной почте, а вторая за видеозвонки. При этом во вкладке Meet можно как присоединиться к уже созданной “встрече”, так и запустить новую.
Как скоро данный функционал появится в веб-версии Gmail пока неизвестно. Вполне вероятно, что случится это совсем скоро, учитывая, что две самые крупные мобильные платформы уже получили соответствующее обновление.