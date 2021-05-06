Google объединила видео, игры и книги в один сервис для планшетов

Entertainment Space представляет из себя приложение-агрегатор, в котором контент поделен на три категории: просмотр, развлечения и книги. В первом можно посмотреть фильмы, передачи и прочие видеофайлы. Причем смотреть их можно как на планшете, так и на телевизорах благодаря Chromecast. В разделе “Развлечения” пользователь может сыграть в игры в режиме Instant Play или продолжить играть в любимый платформер. Раздел “Книги”, в свою очередь, нужен для чтения книг и журналов. Кроме того, в нем есть возможность ознакомиться с книгами и аудиоформате. Отмечается, что Entertainment Space автоматически загружает контент из Google Книги.

Известно, что на сегодняшний день воспользоваться Entertainment Space могут лишь владельцы новых устройств Walmart, а также владельцы планшетов Lenovo и Sharp. Пока неизвестно, когда приложение будет доступно для планшетов других производителей.