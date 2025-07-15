Google объединит Android и Chrome OS в единую платформу

На сегодняшний день Android активно адаптируется под устройства с большими экранами, улучшая управление окнами и совместимость приложений. В то же время разработчикам приходилось оптимизировать приложения отдельно для Chrome OS и Android, что занимало больше времени и ресурсов. Новый подход позволит упростить этот процесс и ускорит внедрение обновлений.

Информация об объединении появилась в ходе интервью президента Android-направления Google. Он отметил, что компания заинтересована в понимании того, как пользователи применяют свои ноутбуки в повседневной жизни, намекнув на подготовку к запуску единой платформы. Предполагается, что вместо создания новой системы Google перенесет функции Chrome OS непосредственно в Android.