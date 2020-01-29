Google объединит приложение Gmail с мессенджером

Согласно имеющимся данным, новинка будет в первую очередь нацелена на корпоративные решения наподобие Slack и Microsoft Teams. Приложение войдет в уже существующий пакет G Suite, за которым стоит команда облачных сервисов Google Cloud.

Напомним, что привычный всем нам Hangouts для корпоративных пользователей в 2017 году разделился на Hangouts Meet и Hangouts Chat. Обычные же пользователи на замену старому мессенджеру получили более новые решения в лице Duo и Allo. Правда, уже в марте 2019 года проект Allo был закрыт, а вместо него компания теперь намерена использовать стандартное приложение Messages для Android. Duo же все еще продолжает жить и здравствовать.