Google обновила Android-версии своих офисных приложений

Представители компании Google рассказали о грядущем обновлении еще в понедельник. Обновление дизайна привнесло ряд улучшений в пользовательский интерфейс приложения, в частности был модифицирован список документов,а элементы управления стали более согласованными. Компания отмечает, что обновление никак не повлияло на работу приложений, функциональность осталась прежней, поскольку нововведения касаются лишь визуальной составляющей.

Известно, что новый дизайн приложений уже доступен в Google Docs и Google Slides для Android, а для Google Sheets распространение началось сегодня.