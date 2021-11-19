Google обновила Chrome в стиле Windows 11

Апдейт внешнего вида стал частью обновления Chrome 96. Помимо внешних улучшений, Google также оптимизировала браузер для работы с Windows 11. При этом, в отличие от многих других продуктов поискового гиганта, новый Chrome со свежим дизайном доступен одновременно всем пользователям.

Стоит, правда, отметить, что по умолчанию браузер поставляется без внешних изменений. Для их активации, необходимо активировать соответствующий флаг в меню. Новый дизайн также доступен и пользователям Windows 10.