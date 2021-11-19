Google обновила Chrome в стиле Windows 11

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Google обновила Chrome в стиле Windows 11Выглядит ненамного, но свежее
Microsoft выпустила новенькую Windows 11 уже более месяца назад. И вот, наконец-то, Google выпустила обновление Chrome, которое приносит в приложение дизайн в стиле новейшей ОС редмондцев.
Апдейт внешнего вида стал частью обновления Chrome 96. Помимо внешних улучшений, Google также оптимизировала браузер для работы с Windows 11. При этом, в отличие от многих других продуктов поискового гиганта, новый Chrome со свежим дизайном доступен одновременно всем пользователям.
Стоит, правда, отметить, что по умолчанию браузер поставляется без внешних изменений. Для их активации, необходимо активировать соответствующий флаг в меню. Новый дизайн также доступен и пользователям Windows 10.
Делается это по адресу chrome://flags. Там надо найти пункт Windows 11 Style Menus (Меню в стиле Windows 11), после чего в раскрывающемся списке выбрать опцию Enabled – All Windows Versions (Включено – Все версии Windows).
Источник: 9to5Google