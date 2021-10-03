Google обновила дизайн браузера Chrome под нормы Windows 11

По данным интернет-инсайдеров, доступ к апдейту могут получить пользователи тестовых сборок Chrome Canary. При этом для его активации, необходимо скачать последнюю версию браузера и включить соответствующий параметр на странице экспериментальных функций, сообщает MSPoweruser.

Основные изменения коснулись дизайна контекстных меню — тех самых, которые появляются при нажатии правой кнопкой мыши в любом месте браузера. Обновлённый Chrome получил закруглённые углы окон и эффекты тени. Также в приложении появилось прозрачное контекстное меню.

Активировать новый внешний вид можно перейдя по ссылке и выбрав параметр «Меню стилей Windows 11». После этого будет необходимо перезапустить браузер.