Google обновила функцию быстрой отправки файлов Quick Share для работы с AirDrop

Опубликовано 21 ноября 2025, 01:151 мин.
Google обновила функцию быстрой отправки файлов Quick Share для работы с AirDropДля удобства пользователей
Google обновила известную функцию быстрой отправки файлов на Android Quick Share для работы с AirDrop на iPhone. Обновление позволит обмениваться файлами между устройствами на Android и iPhone.
Изначально обновлённая функция доступна на моделях Pixel 10 и поддерживает iPhone, iPad и macOS. Google планирует расширить совместимость с другими устройствами на базе Android.
Пользователи могут обмениваться фотографиями, видео и файлами, не обращая внимания на тип телефона получателя. Функция быстрого обмена работает в режиме AirDrop «Для всех на 10 минут», что делает iPhone доступным для пользователей Pixel. Google планирует в будущем реализовать режим «Только для контактов».
Для двусторонней связи оба устройства должны быть настроены на обнаружение. Соединение является прямым и одноранговым, что обеспечивает безопасность данных и конфиденциальность без маршрутизации или ведения журнала сервером.