Google обновила функцию быстрой отправки файлов Quick Share для работы с AirDrop

Изначально обновлённая функция доступна на моделях Pixel 10 и поддерживает iPhone, iPad и macOS. Google планирует расширить совместимость с другими устройствами на базе Android.

Пользователи могут обмениваться фотографиями, видео и файлами, не обращая внимания на тип телефона получателя. Функция быстрого обмена работает в режиме AirDrop «Для всех на 10 минут», что делает iPhone доступным для пользователей Pixel. Google планирует в будущем реализовать режим «Только для контактов».

Для двусторонней связи оба устройства должны быть настроены на обнаружение. Соединение является прямым и одноранговым, что обеспечивает безопасность данных и конфиденциальность без маршрутизации или ведения журнала сервером.