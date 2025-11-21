Приложения
Опубликовано 21 ноября 2025, 01:15
1 мин.

Google обновила функцию быстрой отправки файлов Quick Share для работы с AirDrop

Для удобства пользователей
Google обновила известную функцию быстрой отправки файлов на Android Quick Share для работы с AirDrop на iPhone. Обновление позволит обмениваться файлами между устройствами на Android и iPhone.
© Google

Изначально обновлённая функция доступна на моделях Pixel 10 и поддерживает iPhone, iPad и macOS. Google планирует расширить совместимость с другими устройствами на базе Android.

Пользователи могут обмениваться фотографиями, видео и файлами, не обращая внимания на тип телефона получателя. Функция быстрого обмена работает в режиме AirDrop «Для всех на 10 минут», что делает iPhone доступным для пользователей Pixel. Google планирует в будущем реализовать режим «Только для контактов».

Для двусторонней связи оба устройства должны быть настроены на обнаружение. Соединение является прямым и одноранговым, что обеспечивает безопасность данных и конфиденциальность без маршрутизации или ведения журнала сервером.

Источник:TechCrunch
Автор:Андрей Кадуков
