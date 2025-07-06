Google обновила системное приложение Android System Intelligence в стиле Material 3

На страницах «Сейчас воспроизводится», «Выразительные субтитры» и Android System Intelligence обновлена графика. На странице «Краткий обзор» разработчики внедрили новое описание функций. Переключатели стали отличаться: на некоторых страницах при включении высвечивается галочка, на других — крестик.

Google переименовала опцию «Показать эффект увеличения длительности слов» в «Удлинить слова», сократив заголовок и добавив обновлённое описание функции. Пока изменения доступны только на устройствах Pixel с последней бета-версией Android 16 QPR1, с которых, к слову, обычно начинается обкатка нововведений.

Пользователям других устройств нужно дождаться стабильного выпуска обновления операционной системы.