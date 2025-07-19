Google обновила «Телефон» в операционной системе Wear OS для смарт-часов

Изменения в пользовательском интерфейсе вызова включают перенос кнопки отключения звука и трёх точек меню в центральное положение — выше, чем было. Если раньше кнопка завершения вызова была таким же кругом, как и остальные элементы интерфейса, отличаясь только цветом, то сейчас она стала больше, и изменилась форма кнопки. На фоне круглого дисплея эта кнопка теперь смотрится выразительнее.