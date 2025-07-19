Google обновила «Телефон» в операционной системе Wear OS для смарт-часов

Опубликовано 19 июля 2025, 21:451 мин.
Google обновила «Телефон» в операционной системе Wear OS для смарт-часовКомпания улчшает пользовательский интерфейс
Google выпустила обновление Material 3 Expressive для приложения «Телефон» на операционной системе Wear OS, на которой работают смарт-часы разных производителей, добавив сочетание улучшений интерфейса и расширенных функций настройки. Об этом сообщают инсайдеры из 9to5Google.
© Pixel Watch / Reddit
Изменения в пользовательском интерфейсе вызова включают перенос кнопки отключения звука и трёх точек меню в центральное положение — выше, чем было. Если раньше кнопка завершения вызова была таким же кругом, как и остальные элементы интерфейса, отличаясь только цветом, то сейчас она стала больше, и изменилась форма кнопки. На фоне круглого дисплея эта кнопка теперь смотрится выразительнее.
Кроме того, приложение Keep также было обновлено с помощью Material 3 Expressive, а изменения интерфейса распространятся и на приложение «Телефон» на Android. Google планирует дополнительные обновления интерфейса, но конкретные приложения не были раскрыты.
Источник:9to5Google
Автор:Андрей Кадуков
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