Google объявила название нового Android

Компания Google объявила о запуске нового брендинга для операционной системы Android. Новая версия, ранее известная как Android Q, будет называться просто Android 10.

Таким образом, Google избавилась от традиции присваивать в честь какой-либо сладости в соответствии с порядком в английском алфавите.

Своё решение разработчики обосновали тем, что названия сладостей недостаточно универсальны, различные десерты актуальны далеко не для всего мира, не говоря уже о сложностях с произношением.

В блоге поясняется: «Мы на протяжении многих лет получали обратную связь, что названия не всегда понимали все в мировом сообществе. Например, L и R в некоторых языках неразличимы, поэтому когда некоторые слышали о версии Lollipop, не было интуитивно понятно, что она вышла после KitKat».

Релиз финальной версии Android 10 запланирован на осень 2019 года.