Google объявила номинантов на премию лучшего приложения Google Play

Компания Google объявила номинантов на премию Google Play Awards 2019 — лучшие приложения магазина Google Play. Объявление победителей состоится 6 мая, за день до начала конференции для разработчиков Google I/O 2019.

Всего выбрано 45 приложений в девяти категориях. В категории «здоровье и фитнес» выбраны Kinedu, My Oasis, Shine, SleepTown и Woebot. В «Универсальном доступе» — Envision AI, guiaderodas accessibility, Race Together!, TintVision, WheeLog! и Best Social Impact. В «Социальном влиянии» — Bury me, my Love, Plantix, Reblood, Think!Think! и Wisdo.

Самой «прекрасной игрой» могут стать Asphalt 9: Legends, Badland Brawl, Chuchel, Gorogoa и Shadowgun Legends. Среди приложений «для гостиной» — ivi, Neverthink, Pluto TV, Tubi и Viki. Самыми «изобретальеными» — Cube Escape: Paradox, Firework, Scripts, Tick Tock и Wysker.

Самые «массовые» — Canva, Cookpad, Garena Free Fire, PicsArt Photo Studio и Viki. Самые «прорывные» приложения — Dave, Khan Academy Kids, Notion, Slowly и Tasty, а самые «прорывные» игры — Garena Free Fire, Old School RuneScape, Harry Potter: Hogwarts Mystery, Marvel Strike Force и Star Trek Fleet Command.