Google объявила войну разработчикам вирусов для Android

По информации, предоставленной Google, в Play Market не проникло около 1,43 млн приложений, тем или иным образом нарушающих правила сервиса. Среди них немало вирусов, среди прочего предполагающих проведение несанкционированных и мошеннически[ транзакций. На них вовремя отреагировала команда подразделения Google Play Commerce, благодаря чему были пресечены финансовые потери на сумму $2 млрд.

«В 2022 году нам удалось заблокировать публикацию 1,43 млн приложений в магазине Google Play. Такой результат стал следствием усовершенствованных защитных механизмов, а также постоянных вложений в машинное обучение и процесс проверки приложений», — сообщила служба Google Security Team.