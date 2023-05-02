Google объявила войну разработчикам вирусов для Android

Google объявила войну разработчикам вирусов для AndroidКомпания заблокировала 173 тысчи аккаунтов разработчиков вирусов для Android
Google сообщила, что заблокировала на сервисе для разработчиков Play Market 173 тысячи программистов, создававших вредоносные приложения. Таким образом компания буквально объявила войну распространителям вирусов для Android.
По информации, предоставленной Google, в Play Market не проникло около 1,43 млн приложений, тем или иным образом нарушающих правила сервиса. Среди них немало вирусов, среди прочего предполагающих проведение несанкционированных и мошеннически[ транзакций. На них вовремя отреагировала команда подразделения Google Play Commerce, благодаря чему были пресечены финансовые потери на сумму $2 млрд.
«В 2022 году нам удалось заблокировать публикацию 1,43 млн приложений в магазине Google Play. Такой результат стал следствием усовершенствованных защитных механизмов, а также постоянных вложений в машинное обучение и процесс проверки приложений», — сообщила служба Google Security Team.