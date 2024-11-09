Google официально будет обновлять прошивки Android TV раз в два года

Согласно итогам ежегодной закрытой конференции Google, компания не выпустит Android TV 15, хотя общая платформа, Android 15, вышла. И двухгодичный цикл обновлений укладывается в эту логику: разработчики пропустили потребительскую версию Android TV 13, затем выпустили Android TV 14 в этом году, но не намерены работать над Android TV 15.

И после пропуска этого номера прошивки, скорее всего, и будет объявлен двухгодичный цикл объявлений. То есть Android TV будет обновляться реже, чем смартфоны.