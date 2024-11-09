Google официально будет обновлять прошивки Android TV раз в два года

Опубликовано 09 ноября 2024, 04:301 мин.
Google официально будет обновлять прошивки Android TV раз в два годаЭто и так происходит, но будет официально
Google официально закрепит практику пропуска очередных номерных версий прошивки для телевизионной ОС Android TV. Ранее компания несистемно обновляла версии, но теперь перейдёт на двухгодичный цикл обновлений.
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Согласно итогам ежегодной закрытой конференции Google, компания не выпустит Android TV 15, хотя общая платформа, Android 15, вышла. И двухгодичный цикл обновлений укладывается в эту логику: разработчики пропустили потребительскую версию Android TV 13, затем выпустили Android TV 14 в этом году, но не намерены работать над Android TV 15.
И после пропуска этого номера прошивки, скорее всего, и будет объявлен двухгодичный цикл объявлений. То есть Android TV будет обновляться реже, чем смартфоны.
Источник:Android Police
Автор:Андрей Кадуков
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