Google опровергла слухи об обучении ИИ на письмах Gmail

Опубликовано 24 ноября 2025, 07:011 мин.
Google опровергла слухи об обучении ИИ на письмах GmailНо настройки всё равно стоит проверить
Социальные сети облетела волна сообщений, будто Google тайно обучает свои модели на письмах пользователей Gmail и изменить это можно только отключив «умные функции».
На самом деле это не так. Представитель компании Дженни Томсон в разговоре с The Verge заверила, что никаких изменений политик не было и содержимое писем не используется для тренировки Gemini AI.
Она напомнила, что «умные функции» вроде проверки орфографии, отслеживания посылок и добавления рейсов в календарь работают давно и не задействуют личные данные в обучении ИИ.
Но чтобы пользователи не беспокоились, Google позволяет гибко отключать каждую функцию индивидуально. Обновление настроек в январе 2025 года позволило отдельно отключать персонализацию Workspace, карт и других сервисов Google.
Представитель компании посоветовала пользователям проверить настройки и оставить только те возможности, которые действительно нужны.