Google опубликовала свой менеджер паролей в Play Store как отдельное приложение

Как сообщает портал Anti-Malware, строго говоря, речь идёт о ярлыке функционала работы с паролями, который можно установить как отдельное приложение. Работа инструмента осталась прежней: всё так же можно хранить и редактировать пароли, создавать TOTP-коды и ключи доступа. Все данные, как прежде, автоматически обновляются и синхронизируются через аккаунт Google, поэтому они доступны на разных Android-устройствах и в браузере Chrome.

Иконку приложения можно разместить на рабочем столе, на главном экране, что должно способствовать удобству и быстрому вызову функции. Но никаких принципиально новых возможностей инструмент не получил.