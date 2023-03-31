Google оштрафуют на $161 млн за монополию. И даже не в России

Google оштрафуют на $161 млн за монополию. И даже не в РоссииТакое решение вынес индийский апелляционный суд
Апелляционной суд Индии вынес решение в отношении Google по делу об антиконкурентном и монополистичном поведении компании в связи с доминирующем положением на рынке страны ОС Android. Ранее Комиссия по конкуренции Индии (CCI) наложила на Google 10 директив, 4 из которых апелляционный суд отменил.
Фото: Medianama.com
Одна из директив, которая осталась в силе, — штраф в размере $161 млн, зато отменена директива, обязывающая компанию разрешать в Google Play размещение сторонних магазинов приложений. Это поможет Google адаптироваться к новым требованиям, потому что до этого Верховный суд Индии отказался отменять любую из директив. Также Верховный суд Индии предписал апелляционному до конца марта рассмотреть дело по существу и вынести решение.
Также у Google осталось право не разрешать пользователям удалять предустановленные приложения: YouTube, Google Maps, Gmail. Вендор, как и прежде, имеет право вводить ограничения на самостоятельную загрузку приложений пользователями в обход Play Market. В этом вопросе CCI встала на сторону Google.