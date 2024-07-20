Google отказалась от ИИ-функции поиска в сервисе Фото из-за технических проблем

Несмотря на то, что в приложении Google Фото уже имеется достаточно эффективный поиск, разработчики внедрили улучшенный поисковый механизм на основе модели ИИ Gemini для более быстрого и релевантного получения контента. Например, можно сказать, чтобы ИИ нашёл все фото в одном месте в разное время или лучшие снимки, связанные с конкретным местом или временным периодом.

Однако судьба функции непонятна после проведённого «небольшого» исследования, в ходе которого ограниченная группа пользователей получила доступ к бета-версии Ask Photos. Такая кнопка появилась на вкладке «Поиск» в приложении Google Фото. Заметная кнопка с логотипом Gemini появилась рядом со строкой поиска, над фото людей из окружения пользователя и категориями изображений. Эта кнопка открывает новую страницу с несколькими примерами подсказок, а также возможностью написать собственные подсказки.

Когда один из тестировщиков, получивший временный доступ к «предрелизной» версии функции, выдал запрос «Мои фотографии со временем», сразу получил ошибку, указывающую на техническую проблему. Система вывела предложение «Использовать классический поиск»; ошибка несколько раз воспроизводилась.

После этого пользователь потерял доступ к функции. А вскоре после этого Ask Photos и вовсе исчезла из Google Photos. И когда появится, неизвестно.