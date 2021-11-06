Google отключит синхронизацию закладок и истории в старых версиях Chrome

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Google отключит синхронизацию закладок и истории в старых версиях ChromeСкорее всего, в ноябре
Компания Google прекратит поддерживать синхронизацию между устройствами на устаревших браузерах Chrome после выхода стабильной последней версии приложения.
На официальном форуме службы поддержки Google сказано, что как только будет выпущена стабильная версия Chrome 96, все браузеры, начиная с версии 48 и старше, перестанут поддерживать синхронизацию между устройствами. Google ранее анонсировал это изменение в примечаниях к выпуску Chrome Enterprise, и теперь дошло дело до реализации.
Релиз Chrome 96, предположительно, состоится во второй половине ноября, поэтому компания заранее оповестила пользователей, чтобы все успели подготовиться к этим изменениям или обновились до предлагаемой тестовой версии.
Источник: Androidpolice