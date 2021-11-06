Google отключит синхронизацию закладок и истории в старых версиях Chrome

На официальном форуме службы поддержки Google сказано, что как только будет выпущена стабильная версия Chrome 96, все браузеры, начиная с версии 48 и старше, перестанут поддерживать синхронизацию между устройствами. Google ранее анонсировал это изменение в примечаниях к выпуску Chrome Enterprise, и теперь дошло дело до реализации.

Релиз Chrome 96, предположительно, состоится во второй половине ноября, поэтому компания заранее оповестила пользователей, чтобы все успели подготовиться к этим изменениям или обновились до предлагаемой тестовой версии.