Google откроет в России сервис по разработке приложений с помощью ИИ

Согласно информации Rusprofile, заявка была подана 19 сентября. Firebase Studio — это бесплатная облачная среда разработки, предназначенная для упрощения создания и развёртывания приложений на базе ИИ. Платформа предлагает API, серверную и клиентскую части, мобильные приложения и другие функциональные компоненты.

«Корпорация Google 19 сентября подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака для платформы Firebase Studio. В перечне товаров и услуг, для которых можно будет использовать бренд, указано программное обеспечение с искусственным интеллектом», — отметил сервис.