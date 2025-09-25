Google откроет в России сервис по разработке приложений с помощью ИИ

Опубликовано 25 сентября 2025, 18:591 мин.
Google откроет в России сервис по разработке приложений с помощью ИИКомпания подала заявку в Роспатент
Google подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Firebase Studio. Этот бренд будет использоваться для разработки ПО на основе технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на данные Rusprofile.
Согласно информации Rusprofile, заявка была подана 19 сентября. Firebase Studio — это бесплатная облачная среда разработки, предназначенная для упрощения создания и развёртывания приложений на базе ИИ. Платформа предлагает API, серверную и клиентскую части, мобильные приложения и другие функциональные компоненты.
«Корпорация Google 19 сентября подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака для платформы Firebase Studio. В перечне товаров и услуг, для которых можно будет использовать бренд, указано программное обеспечение с искусственным интеллектом», — отметил сервис.