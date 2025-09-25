Приложения
Опубликовано 25 сентября 2025, 18:59
1 мин.

Google откроет в России сервис по разработке приложений с помощью ИИ

Компания подала заявку в Роспатент
Google подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака Firebase Studio. Этот бренд будет использоваться для разработки ПО на основе технологий искусственного интеллекта. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на данные Rusprofile.
Google откроет в России сервис по разработке приложений с помощью ИИ
© Mitchell Luo / Unsplash

Согласно информации Rusprofile, заявка была подана 19 сентября. Firebase Studio — это бесплатная облачная среда разработки, предназначенная для упрощения создания и развёртывания приложений на базе ИИ. Платформа предлагает API, серверную и клиентскую части, мобильные приложения и другие функциональные компоненты.

«Корпорация Google 19 сентября подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака для платформы Firebase Studio. В перечне товаров и услуг, для которых можно будет использовать бренд, указано программное обеспечение с искусственным интеллектом», — отметил сервис.