Google отменила ограничение на одновременное использование Карт на смартфоне и в Android Auto

Ранее одновременное использование Google Карт по неясным причинам было запрещено. Пользователи недоумевали и жаловались на странное ограничение, поскольку навигация в мобильных Картах более детализированная, с подробным описанием маршрута, тогда как в Android Auto на дисплей выводятся только пошаговая навигация поездки, расчётное время прибытия, оставшееся расстояние до места назначения и элементы управления музыкой.

Теперь же пользователи говорят, что ограничение снято: многие смогли использовать Карты одновременно и на смартфоне, и в автомобильном приложении.