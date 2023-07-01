Google отменила ограничение на одновременное использование Карт на смартфоне и в Android Auto

21:15, 01 июля 2023
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Google отменила ограничение на одновременное использование Карт на смартфоне и в Android AutoЭто было неудобно
Google, судя по всему, вернула функцию одновременного использования Карт на смартфоне и в автомобильной системе Android Auto.
Ранее одновременное использование Google Карт по неясным причинам было запрещено. Пользователи недоумевали и жаловались на странное ограничение, поскольку навигация в мобильных Картах более детализированная, с подробным описанием маршрута, тогда как в Android Auto на дисплей выводятся только пошаговая навигация поездки, расчётное время прибытия, оставшееся расстояние до места назначения и элементы управления музыкой.
Теперь же пользователи говорят, что ограничение снято: многие смогли использовать Карты одновременно и на смартфоне, и в автомобильном приложении.
Источник:Android Police
Автор:Андрей КадуковТеги: