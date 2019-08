Google отучит Chrome «жрать батарею» на Windows

Спустя неделю после выпуска Microsoft потенциального исправления, компания Google добавила его в тестовую сборку браузера Chrome Canary.

Дело в том, что разработчики Microsoft заметили, что браузеры на базе Chromium склонны к излишнему кэшированию информации на диск при обработке мультимедиа контента. Это приводит к излишнему энергопотреблению.

Заплатка доступна в Chrome Canary для macOS, Windows, Linux, Chrome OS и Android. Для этого необходимо активировать флаг «Turn off caching of streaming media to disk» (выключить кэширования потокового медиа на диск). Он предотвращает излишнее кэширование и приводит энергопотребление браузера в норму.