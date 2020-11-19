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Google Pay разрешили "шпионить" за Gmail и Google Photos
А прикрыли все это дело “удобством” для пользователей
Google объявила о масштабном перезапуске собственного платежного приложения Google Pay. Теперь сервис не только обладает множеством дополнительных функций, но и возможностью “шпионить” за Gmail и Google Photos пользователя, чтобы “вытаскивать” оттуда его платежные счета в автоматическом режиме.
К счастью, пока что речи о мгновенном снятии соответствующих сумм не идет, сообщает The Verge. Подобное “право” Google Pay дано скорее для того, чтобы пользователь не забывал о необходимости расплатиться по тем или иным счетам. Но сам факт того, что платежное приложение может спокойно “ковыряться” в почте или галерее пользователя — это немного неприятно удивляет.
Отметим, что обновленный Google Pay уже доступен на iOS и Android для жителей США. Появление во всем остальном мире ожидается уже в самое ближайшее время.