Google Pay разрешили "шпионить" за Gmail и Google Photos

К счастью, пока что речи о мгновенном снятии соответствующих сумм не идет, сообщает The Verge. Подобное “право” Google Pay дано скорее для того, чтобы пользователь не забывал о необходимости расплатиться по тем или иным счетам. Но сам факт того, что платежное приложение может спокойно “ковыряться” в почте или галерее пользователя — это немного неприятно удивляет.