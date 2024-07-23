Google передумала отключать куки-файлы сторонних разработчиков в браузере Chrome

Как сообщается в блоге Google, пользователям хотят предложить новый интерфейс, в котором можно будет выбрать способ обеспечения безопасности, удобный при просмотре конкретных сайтов и корректируемый по желанию.

Сказано и о том, что новые предложения Google обсуждает с регулирующими органами.

Напомним, инициатива Google под названием The Privacy Sandbox была запущена в 2020 году для обеспечения конфиденциальности пользователей при просмотре онлайн-рекламы и записи на устройства куки сторонних компаний. В рамках инициативы такие файлы должны быть отключены.

«Мы предлагаем обновлённый подход, который расширяет возможности выбора пользователей. Вместо отказа от использования файлов cookie сторонних производителей мы бы внедрили в Chrome новый интерфейс, который позволяет пользователям делать осознанный выбор, применимый к просмотру веб-страниц, который можно скорректировать в любое время», — отметил Чавес.