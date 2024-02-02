Google Переводчик получил обновленный дизайн в стиле Material You

Google Переводчик получил обновленный дизайн в стиле Material YouПолучилось вполне симпатично
Этот апдейт, воплощенный в версии 8.0, делает взаимодействие с приложением еще более интуитивно понятным и удобным, обеспечивая автоматическое определение и перевод языков в ходе беседы.
С новым режимом «Разговор» пользователи получили одну кнопку микрофона, которая при активации преобразуется в вращающуюся фигуру Material You, сигнализируя о переводе.
Это обновление также включает возможность регулировки размера текста с помощью нового дизайна ползунка Material 3 и функцию автоматического воспроизведения.
Кроме того, иконка в виде чат-пузыря теперь делит экран на две части, упрощая обмен телефоном для совместного использования.
Google Переводчик уже отличался продуманным использованием элементов Material You, включая контейнеры, тематическое оформление Dynamic Color и обновленные виджеты.
Единственным нюансом, который выделяет его из общей концепции, является иконка приложения, которая сохраняет некоторую глубину, тени и высоту, отличаясь от основного логотипа