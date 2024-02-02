Google Переводчик получил обновленный дизайн в стиле Material You

Этот апдейт, воплощенный в версии 8.0, делает взаимодействие с приложением еще более интуитивно понятным и удобным, обеспечивая автоматическое определение и перевод языков в ходе беседы.

С новым режимом «Разговор» пользователи получили одну кнопку микрофона, которая при активации преобразуется в вращающуюся фигуру Material You, сигнализируя о переводе.

Это обновление также включает возможность регулировки размера текста с помощью нового дизайна ползунка Material 3 и функцию автоматического воспроизведения.