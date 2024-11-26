Google Play будет предупреждать об очень «сомнительных» приложениях

Согласно данным, обнаруженным Android Authority, Play Store теперь будет отображать несколько типов предупреждений на страницах приложений, которые могут иметь низкое качество. Прежде всего, пользователи увидят информацию, если приложение имеет высокий процент удалений по сравнению с аналогами, если о нём имеется ограниченное количество отзывов или если у приложения низкая активность пользователей.

Эти предупреждения не будут выскакивать при загрузке приложения, а будут отображаться прямо на странице с его описанием. Такой подход выбран для того, чтобы не вводить пользователей в заблуждение, ведь некоторые приложения могут иметь малое количество отзывов или ограниченное число активных пользователей из-за своей специфики. Например, приложения для узких ниш могут не иметь большого количества скачиваний, но быть вполне качественными.