Google Play начал рассылать уведомления об опасности российского приложения 2ГИС

Google Play сообщает, что 2ГИС пытается получить доступ к персональным данным, SMS, фото, аудиозаписям и журналу звонков. При этом российское приложение недоступно в Google Play с мая 2023 года.

Разработчики 2ГИС опровергли обвинения Google во вредоносности своего продукта. «Данные уведомления связаны исключительно с правилами Google и едины для всех приложений, которые временно недоступны в Google Play», — объяснили в пресс-службе 2ГИС.