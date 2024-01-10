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Приложения
21:23, 10 января 2024
1 мин.

Google Play начал рассылать уведомления об опасности российского приложения 2ГИС

Хотя этого сервиса в магазине приложений нет

Сервис Android-приложений Google Play начал уведомлять пользователей об опасности российского приложения 2ГИС. Якобы приложение российского навигационного сервиса является вредоносным.

Google Play начал рассылать уведомления об опасности российского приложения 2ГИС

© Ferra.ru

Google Play сообщает, что 2ГИС пытается получить доступ к персональным данным, SMS, фото, аудиозаписям и журналу звонков. При этом российское приложение недоступно в Google Play с мая 2023 года.

Разработчики 2ГИС опровергли обвинения Google во вредоносности своего продукта. «Данные уведомления связаны исключительно с правилами Google и едины для всех приложений, которые временно недоступны в Google Play», — объяснили в пресс-службе 2ГИС.

Источник:ТАСС
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#ANDROID
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#приложения
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#Google Play
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