Google Play начал рассылать уведомления об опасности российского приложения 2ГИС

21:23, 10 января 2024
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Google Play начал рассылать уведомления об опасности российского приложения 2ГИСХотя этого сервиса в магазине приложений нет
Сервис Android-приложений Google Play начал уведомлять пользователей об опасности российского приложения 2ГИС. Якобы приложение российского навигационного сервиса является вредоносным.
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Google Play сообщает, что 2ГИС пытается получить доступ к персональным данным, SMS, фото, аудиозаписям и журналу звонков. При этом российское приложение недоступно в Google Play с мая 2023 года.
Разработчики 2ГИС опровергли обвинения Google во вредоносности своего продукта. «Данные уведомления связаны исключительно с правилами Google и едины для всех приложений, которые временно недоступны в Google Play», — объяснили в пресс-службе 2ГИС.
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