Google Play начнёт уведомлять о приложениях, чрезмерно расходующих батарею

Google представила новую метрику под названием «запрет на пробуждение», специально для разработчиков приложений для Android. Эта система будет отслеживать приложения, которые не позволяют устройству перейти в спящий режим.

Функция блокировки при пробуждении позволяет приложениям работать в фоновом режиме даже при выключенном экране. Новая метрика была разработан в сотрудничестве с Samsung, которая предоставила в проект данные о реальных пользователях.

С апреля этого года система проходит бета-тестирование. В течение этого периода Google собирал отзывы разработчиков и совершенствовал алгоритм выявления проблемных приложений.

Приложение считается проблемным, если 5% его пользовательских сессий за последние 28 дней приводят к чрезмерному использованию блокировки при пробуждении. Сеанс считается чрезмерным, если включает в себя более двух часов блокировки после пробуждения в течение 24 часов.

Исключения допускаются для системных блокировок, которые обеспечивают явные преимущества для пользователя, такие как воспроизведение звука или передача данных.

Приложения, превышающие установленный порог, будут удалены из рекомендуемых разделов Play Store. На их страницах появится красный предупреждающий баннер со словами: Это приложение может использовать больше батареи, чем ожидается, из-за высокой фоновой активности».

Новые правила вступят в силу 1 марта 2026 года. До этой даты разработчики получат возможность подготовить и оптимизировать свои приложения, используя специализированные средства отладки, предоставляемые Google.