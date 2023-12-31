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Приложения
16:10, 31 декабря 2023
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Google Play назвал лучшие приложения и игры 2023 года

Год обучения и научно-фантастических романов

Занавес закрылся, и Google Play награждает самых ярких звезд этого года. Будут ли для них более весомые награды, история умалчивает, однако вы можете взять себе их на заметку.

  • Imprint: Learn Visually: Уроки, воплощенные в жизнь с помощью потрясающих визуальных эффектов, получили титул «Лучшее приложение». Погрузитесь в психологию, историю и многое другое совершенно по-новому.

  • Honkai: Star Rail: Эта научно-фантастическая эпопея получила звание «Лучшая игра» благодаря богатой истории, завораживающему окружению и продуманному дизайну.

  • Spotify: неважно, слушаете ли вы музыку на кухне или отправляетесь в поход по дикой местности, Spotify легко переключается с одного устройства на другое, что позволило ему получить звание «Лучшее приложение для нескольких устройств».

  • OUTERPLANE — Strategy Anime: это очаровательное пошаговое приключение сияет на всех экранах, от ПК до раскладушек, что делает его «Лучшей игрой для нескольких устройств».

  • ChatGPT: пользователи высказались, и их выбор в качестве «Любимого приложения пользователей» — это сенсация чат-ботов на основе ИИ.

  • MONOPOLY GO!: бросайте кости и торгуйте, чтобы победить в этой цифровой версии классической настольной игры. Неудивительно, что она стала «Лучшей игрой пользователей».

Это лишь малая часть контента, которым славится Google Play. Перейдите в Play Store, чтобы ознакомиться с полным списком победителей и найти свое следующее любимое приложение, игру или книгу.

Источник:Google
Автор:Булат Кармак
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