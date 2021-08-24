Google Play скроет оценки и отзывы приложений от иностранцев

В своём блоге для Android-разработчиков компания опубликовала пост с анонсом будущих обновлений. Отмечается, что с ноября 2021 года рейтинг приложений будет привязан к региону, в котором зарегистрирован пользователь. Это сделано для того, чтобы рейтинг был объективным и не зависел от идущих вразнобой оценок, не имеющих отношения в месту проживания пользователя. А с начала 2022 года владельцы планшетов и носимых гаджетов будут видеть только оценки, связанные с типом их устройства.

Также отмечается, что в ноябре Google введёт возможность отслеживать рейтинг приложений за определённый календарный период.