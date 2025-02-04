Google подала апелляцию против решения суда в пользу Epic Games

Epic Games, разработчик популярной игры Fortnite, обвинила Google в том, что она незаконно ограничивает конкуренцию в сфере дистрибуции приложений и платежей в них. В 2023 году компания выиграла дело в суде присяжных, после чего федеральный судья Джеймс Донато обязал Google внести значительные изменения в работу магазина Play Store. В частности, он постановил разрешить пользователям скачивать альтернативные магазины приложений прямо из Play Store, а также сделать каталог приложений Google доступным для конкурентов.

Google настаивает, что судебное разбирательство было проведено с нарушениями, и требует отмены вердикта. Представитель компании Джессика Эллсворт заявила, что суд необоснованно запретил Google аргументировать свою позицию сравнением с App Store от Apple, который также жестко регулирует распространение приложений.

Однако судья 9-го окружного суда Даниэль Форрест раскритиковала доводы Google, подчеркнув, что экосистемы Android и iOS устроены по-разному, и игнорировать эти различия нельзя.

Epic настаивает, что Google злоупотребляет своей рыночной властью, ограничивая конкуренцию в течение последнего десятилетия. Компания отрицает, что предложенные изменения Play Store могут нанести вред пользователям или снизить уровень безопасности.

Microsoft, а также Министерство юстиции США и Федеральная торговая комиссия выступили на стороне Epic, поддержав необходимость антимонопольных реформ.