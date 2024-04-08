Google Podcasts мертв, но это не помешало ему присылать уведомления на смартфон

Это может удивить вас, учитывая, что YouTube Music, сервис потоковой музыки Google, лишен этой важной функции. В YouTube Music, чтобы найти новые эпизоды подкастов, нужно вручную проверять библиотеку или прокручивать главную ленту в поисках неуловимой карусели «Ваши новые эпизоды». Разочаровывает, правда?

Вот почему Google Podcasts выигрывает в этой ситуации. Они используют существующую инфраструктуру уведомлений, вероятно, ту же систему, которая используется для оповещений в приложении Google Search, для своевременного обновления. Благодаря этому вы всегда будете в курсе событий и не пропустите новые выпуски подписанных вами шоу.

Абнер Ли из 9to5Google утверждает, что Google должна уделять первостепенное внимание тому, чтобы уведомления о подкастах оставались активными даже после того, как проблема отключения будет решена. Это особенно важно до тех пор, пока YouTube Music не предложит сопоставимую систему уведомлений. Как отмечает Ли, YouTube Music уже уведомляет пользователей о новых музыкальных релизах и даже тестирует специальную ленту «Активность». Конечно, интеграция оповещений об эпизодах подкастов не заставит себя ждать.

Более того, Ли подчеркивает важность уведомлений о новых эпизодах по сравнению с функцией «Отметить как воспроизведенное», которая была анонсирована, но до сих пор отсутствует в YouTube Music. Знание о новом контенте является основополагающим фактором для вовлечения в подкаст-приложение, побуждающим пользователей регулярно возвращаться и настраиваться.

Нынешняя ситуация подчеркивает необходимость лучшей интеграции между Google Podcasts и YouTube Music. Хотя отключение — это временная неудача, отсутствие паритета уведомлений между двумя платформами остается проблемой. Остается надеяться, что Google уделит этой функциональности первостепенное внимание и в будущем предложит более унифицированный опыт прослушивания подкастов.