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Опубликовано 05 июня 2024, 14:15
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Google поймал слившего неопубликованное видео GTA VI сотрудника YouTube

И много других роликов
Google заявила о поимке своего же сотрудника, который сливал в Сеть загруженные на платформу, но ещё не опубликованные видео с тизерами различных событий или продуктов.
Google поймал слившего неопубликованное видео GTA VI сотрудника YouTube
© Christian Wiediger / Unsplash

К примеру, этот сотрудник слил ещё не вышедший на тот момент трейлер GTA VI, из-за чего Rockstar пришлось опубликовать официальный ролик на 12 часов раньше запланированного времени. Заинтересовались системностью сливов после того, как в свободном доступе ещё до премьеры появилось видео с презентации PlayStation State of Play. Тогда в Google забили тревогу касательно уровня доступа сотрудников к коммерческим материалам.

Выявить сотрудника, сливавшего видео, удалось благодаря скриншоту трейлера новой игры Nintendo — Yoshi's Crafted World. Видео появилось на Reddit накануне выставки Е3, на которой игру должны были представить. На фото оказался и URL-адрес административного домена YouTube.

К каждой утечке, судя по всему, был причастен один и тот же человек. Google признала эти инциденты и отчитаясь об их устранении.

Источник:The Verge
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#YOUTUBE
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#видеохостинг
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#утечка
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#трейлер
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#GTA VI
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#игры