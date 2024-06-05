Google поймал слившего неопубликованное видео GTA VI сотрудника YouTube

К примеру, этот сотрудник слил ещё не вышедший на тот момент трейлер GTA VI, из-за чего Rockstar пришлось опубликовать официальный ролик на 12 часов раньше запланированного времени. Заинтересовались системностью сливов после того, как в свободном доступе ещё до премьеры появилось видео с презентации PlayStation State of Play. Тогда в Google забили тревогу касательно уровня доступа сотрудников к коммерческим материалам.

Выявить сотрудника, сливавшего видео, удалось благодаря скриншоту трейлера новой игры Nintendo — Yoshi's Crafted World. Видео появилось на Reddit накануне выставки Е3, на которой игру должны были представить. На фото оказался и URL-адрес административного домена YouTube.

К каждой утечке, судя по всему, был причастен один и тот же человек. Google признала эти инциденты и отчитаясь об их устранении.