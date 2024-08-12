Google полностью отключил монетизацию для российских YouTube-блогеров

Google AdSense — это сервис, который размещает рекламу на сайтах и в видео на YouTube, позволяя владельцам контента зарабатывать на кликах и показах рекламы. Однако теперь все аккаунты AdSense с указанием России как страны местоположения будут деактивированы.

Блогеры, которые уже получили предупреждение, не смогут зарабатывать на рекламе через AdSense. Оплата за июль будет произведена с 21 по 26 августа, если аккаунт не приостановлен и достигнуты пороги оплаты. С сентября 2024 года доходы за рекламу больше не будут начисляться.