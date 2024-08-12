Google полностью отключил монетизацию для российских YouTube-блогеров

Опубликовано 12 августа 2024, 20:32
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Google полностью отключил монетизацию для российских YouTube-блогеровТеперь доходы от рекламы через AdSense будут недоступны россиянам
Google полностью отключил монетизацию для YouTube-блогеров из России, а также заблокировал доступ к сервису AdSense. Теперь пользователи не смогут получать доход от рекламы, даже если зрители смотрят ролики за пределами России.
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Google AdSense — это сервис, который размещает рекламу на сайтах и в видео на YouTube, позволяя владельцам контента зарабатывать на кликах и показах рекламы. Однако теперь все аккаунты AdSense с указанием России как страны местоположения будут деактивированы.
Блогеры, которые уже получили предупреждение, не смогут зарабатывать на рекламе через AdSense. Оплата за июль будет произведена с 21 по 26 августа, если аккаунт не приостановлен и достигнуты пороги оплаты. С сентября 2024 года доходы за рекламу больше не будут начисляться.