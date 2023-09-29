Приложения
20:01, 29 сентября 2023
1 мин.

Google позволила владельцам сайтов не делиться данными при обучении своего ИИ

Как OpenAI

Google пошла по пути конкурента — OpenAI и реализовала инструмент Google-Extended, который нужен для взаимодействия с поисковыми роботами.

Инструмент настраивается через документ robots.txt, сообщающий роботу, какие данные можно сканировать, а какие закрыты. Но такие сайты и дальше будут индексироваться поисковой системой Google.

Владельцы сайтов смогут управлять доступностью данных, которые Google использует для обучения моделей своих нейросетей Bard и VertexAI. Компания планирует расширять инструментарий для контроля за доступом к данным.

Новости партнеров
Новости партнеров