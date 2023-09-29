Google позволила владельцам сайтов не делиться данными при обучении своего ИИ

Инструмент настраивается через документ robots.txt, сообщающий роботу, какие данные можно сканировать, а какие закрыты. Но такие сайты и дальше будут индексироваться поисковой системой Google.

Владельцы сайтов смогут управлять доступностью данных, которые Google использует для обучения моделей своих нейросетей Bard и VertexAI. Компания планирует расширять инструментарий для контроля за доступом к данным.