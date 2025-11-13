Приложения
Опубликовано 13 ноября 2025, 15:28
1 мин.

Google позволит устанавливать на Android приложения от непроверенных разработчиков

Но только «опытным» пользователям
Согласно информации из официального блога разработчиков Android, Google разрабатывает систему, позволяющую "опытным пользователям» устанавливать приложения от непроверенных разработчиков. это ответ вендора на критику сообщества после августовского объявления о том, что все разработчики должны пройти обязательную верификацию.
Google позволит устанавливать на Android приложения от непроверенных разработчиков

© Android

Изначально все разработчики приложений для Android, в том числе не входящие в Google Play, должны были пройти проверку, а с сентября 2026 года непроверенные приложения станут несовместимыми с сертифицированными устройствами. Это изменение вызвало шквал критики, так как всерьёз «урезает» возможности разработки энтузиастов и независимых разработчиков, которые опасались, что оно помешает работе нишевых приложений.

Чтобы устранить проблемы, Google изучает дополнительные механизмы, помимо обязательной проверки. Для «опытных пользователей» будет доступна специальная процедура установки от непроверенных разработчиков с «чёткими предупреждениями» о рисках, включая меры защиты от вредоносных приложений. Студенты и независимые разработчики получат специальную учётную запись для распространения приложений на ограниченном количестве устройств без полной верификации.