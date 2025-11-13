Google позволит устанавливать на Android приложения от непроверенных разработчиков

Изначально все разработчики приложений для Android, в том числе не входящие в Google Play, должны были пройти проверку, а с сентября 2026 года непроверенные приложения станут несовместимыми с сертифицированными устройствами. Это изменение вызвало шквал критики, так как всерьёз «урезает» возможности разработки энтузиастов и независимых разработчиков, которые опасались, что оно помешает работе нишевых приложений.

Чтобы устранить проблемы, Google изучает дополнительные механизмы, помимо обязательной проверки. Для «опытных пользователей» будет доступна специальная процедура установки от непроверенных разработчиков с «чёткими предупреждениями» о рисках, включая меры защиты от вредоносных приложений. Студенты и независимые разработчики получат специальную учётную запись для распространения приложений на ограниченном количестве устройств без полной верификации.