Google предложит браузерный диспетчер задач для Windows 11

Как отмечается, во всех браузерах на базе Chromium, включая Google Chrome и Microsoft Edge, есть собственный встроенный диспетчер задач. Проще всего открыть эту программу сочетанием клавиш Esc + Shift.

Инсайдеры пишут, что Google не нравится встроенный диспетчер, который сейчас доступен в браузерах. Новый диспетчер задач с вкладками уже доступен в Chrome Canary, однако над ним всё ещё работают и программа далека от завершения.

Судя по слухам и первым снимкам, диспетчер задач Chrome приобретёт новый вид с обновлённым интерфейсом с категориями, или вкладками, где можно будет фильтровать задачи по вкладкам, расширениям и системе. В разделе «Вкладки» пользователь сможет видеть все открытые вкладки и окна. В разделе «Расширения» — открытые расширения, в том числе информацию о том, сколько ресурсов процессора, графического процессора и памяти они используют в Windows. На вкладке «Система» будут собраны все системные процессы, чтобы пользователь понимал, какие приложения и службы потребляют системные ресурсы.