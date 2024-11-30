Приложения
Опубликовано 30 ноября 2024, 20:15
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Google предложит браузерный диспетчер задач для Windows 11

Компании не нравится уже существующий
Инсайдеры из издания Windows Latest рассказали, что обнаружили кодовую базу, касающуюся разработки нового функционала браузера Google Chrome. Google предложит браузерный диспетчер задач для Windows 11.
Google предложит браузерный диспетчер задач для Windows 11
© Windowslatest.com

Как отмечается, во всех браузерах на базе Chromium, включая Google Chrome и Microsoft Edge, есть собственный встроенный диспетчер задач. Проще всего открыть эту программу сочетанием клавиш Esc + Shift.

Инсайдеры пишут, что Google не нравится встроенный диспетчер, который сейчас доступен в браузерах. Новый диспетчер задач с вкладками уже доступен в Chrome Canary, однако над ним всё ещё работают и программа далека от завершения.

Судя по слухам и первым снимкам, диспетчер задач Chrome приобретёт новый вид с обновлённым интерфейсом с категориями, или вкладками, где можно будет фильтровать задачи по вкладкам, расширениям и системе. В разделе «Вкладки» пользователь сможет видеть все открытые вкладки и окна. В разделе «Расширения» — открытые расширения, в том числе информацию о том, сколько ресурсов процессора, графического процессора и памяти они используют в Windows. На вкладке «Система» будут собраны все системные процессы, чтобы пользователь понимал, какие приложения и службы потребляют системные ресурсы.