Google предоставит значительную скидку на облачные сервисы для властей США

Этот шаг происходит на фоне инициатив администрации США по сокращению федеральных расходов. В рамках этих усилий крупные IT-компании начали предоставлять льготные условия на программное обеспечение и цифровые решения для государственных структур.

Ранее Oracle уже объявила о 75-процентной скидке на свои лицензионные продукты для федеральных агентств, а также о существенном снижении цен на облачные сервисы до конца ноября. По информации источников Financial Times, условия контракта Google будут аналогичны. Также ожидается, что в ближайшее время последуют похожие предложения от Amazon Web Services и Microsoft Azure.