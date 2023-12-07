Google представил Bard 2.0: чатбот на базе Gemini готов свергнуть ChatGPT

Bard, работающий на базе Gemini Pro, стал быстрее и эффективнее. Генеральный директор Google Сундар Пичаи восхищается общими улучшениями - от лучшего понимания намерений до предоставления более качественных, фактических ответов. Если вы составляете резюме, проводите мозговой штурм или даже программируете, Bard постарается помочь вам. Эта мощная машина не ограничивается только текстом - она мультимодальна и легко справляется с изображениями, аудио и видео.

Google анонсировал также «усовершенствованный Bard», который будет запущен в следующем году вместе с Gemini Ultra.