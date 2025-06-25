Google предупредила о прекращении поддержки Chrome на Android 8 и 9

Обновлений браузера на этих версиях больше не будет

В блоге разработчиков Android появилась информация о том, что мобильный Google Chrome перестанет обновляться с 5 августа 2025 года для более чем 160 млн пользователей на устаревших поколениях Android: 8 Oreo и 9 Pie.