Google предупредила о серьёзной уязвимости в браузере Chrome

Уязвимость получила номер CVE-2022-0609. Что интересно, инициатором её включения в базу стала сама Google. Именно её специалисты смогли первыми обнаружили недостатки в собственной разработке.

Сообщается, что проблема связана с функцией анимации, используемой внутри браузера. С её помощью хакеры могут получить удалённый доступ к устройствам жертв, а также запустить вредоносный код на них.

Отметим, что на момент написания материала, в Google уже залатали брешь. Сделано это было в свежей сборке Google Chrome под номером 98.0.4758.102.