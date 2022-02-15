Google предупредила о серьёзной уязвимости в браузере Chrome

Приложения
Сегодня в 22:00
1 мин.
Google предупредила о серьёзной уязвимости в браузере ChromeКоторую сама же и нашла
Глобальная база данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности пополнилась свежей записью. В ней говорится о том, что браузер Chrome имеет критическую уязвимость, потенциально угрожающую всем пользователям приложения.
Уязвимость получила номер CVE-2022-0609. Что интересно, инициатором её включения в базу стала сама Google. Именно её специалисты смогли первыми обнаружили недостатки в собственной разработке.
Сообщается, что проблема связана с функцией анимации, используемой внутри браузера. С её помощью хакеры могут получить удалённый доступ к устройствам жертв, а также запустить вредоносный код на них.
Отметим, что на момент написания материала, в Google уже залатали брешь. Сделано это было в свежей сборке Google Chrome под номером 98.0.4758.102.
Источник: Lenta.ru