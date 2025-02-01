Google прекратит поддержку синхронизации на устаревших версиях браузера Chrome

Опубликовано 01 февраля 2025, 03:001 мин.
Google прекратит поддержку синхронизации на устаревших версиях браузера ChromeСначала пользователей предупредят
Google сообщила, что, согласно новой политике для браузера Chrome, синхронизация через функционал Chrome Sync будет отключена, если пользователь не обновлял браузер в течение последних нескольких лет.
Это изменение вступит в силу в начале текущего года, но когда именно, не уточняется. Для пользователей старых версий браузера будет выводиться сообщение с просьбой обновить приложение, чтобы продолжать использовать синхронизацию данных Chrome в своём аккаунте Google. Если этого не сделать, потеряется возможность автоматического входа в сервисы Gmail, YouTube и Search и другие.
Большинство пользователей Chrome не затронуты этим изменением, так как обновления Chrome включены по умолчанию и применяются при перезапуске браузера. «Новая политика затронет только тех, кто самостоятельно отключил обновления или использует устаревшую операционную систему, которая не поддерживает новые версии Chrome», — отмечено в материале портала 9to5Google.