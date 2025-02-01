Google прекратит поддержку синхронизации на устаревших версиях браузера Chrome

Это изменение вступит в силу в начале текущего года, но когда именно, не уточняется. Для пользователей старых версий браузера будет выводиться сообщение с просьбой обновить приложение, чтобы продолжать использовать синхронизацию данных Chrome в своём аккаунте Google. Если этого не сделать, потеряется возможность автоматического входа в сервисы Gmail, YouTube и Search и другие.

Большинство пользователей Chrome не затронуты этим изменением, так как обновления Chrome включены по умолчанию и применяются при перезапуске браузера. «Новая политика затронет только тех, кто самостоятельно отключил обновления или использует устаревшую операционную систему, которая не поддерживает новые версии Chrome», — отмечено в материале портала 9to5Google.