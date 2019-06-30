Google превратит Сообщения Android в конкурента Instagram и Snapchat

Компания Google может превратить стандартное приложение Сообщений в операционной системе Android в своего рода конкурента Instagram и Snapchat. Участники сообщества разработчиков XDA Developers обнаружили новые эффекты дополненной реальности, которые тестируются в мессенджере.

В камере тестовой версии Android Messages появилась новая экспериментальная кнопка Effects рядом с кнопками Photo и Video. На данный момент тестируются пять фильтров-эффектов с дополненной реальностью, включая один, который показывает лицо пользователя через иллюминатор мультяшного самолёта, также есть фильтр с шариками, конфети и фейерверками, а также с ангельскими крыльями и нимбом.

Анимированные сообщения могут отправляться по SMS или MMS, а также при наличии поддержки — через новый протокол RCS (Rich Communication Services). Пока неясно, когда функция заработает для широкого круга обычных пользователей.