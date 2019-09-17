Google принесет полноценные компьютерные игры на умные телевизоры с Android

По имеющимся данным, произойти этого должно с выходом Android 11, что означает дату запуска ближе к концу 2020 года. В 2019-м же планируется, что Stadia будет запущена на территории четырнадцати стран, а стоимость подписки Stadia Pro составит всего лишь 10 долларов или евро в месяц, в зависимости от страны.

Напомним, что ценовая политика Google подразумевает, что игры, выходящие на Google Stadia, будут стоить примерно столько же, сколько они стоят и на других платформах, таких как PlayStation 4 и Xbox One.