09:08, 17 января 2024
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Google призналась в сборе данных пользователей Chrome даже в режиме «Инкогнито»Но не то чтобы она сделала это с большим рвением
Google сделала неожиданное признание о режиме «Инкогнито» в браузере Chrome.
Компания теперь явно указывает, что личные данные пользователей могут собираться Google и третьими лицами, даже когда пользователи используют браузер в режиме «Инкогнито».
Это изменение произошло на фоне урегулирования коллективного иска на сумму $5 млрд, в котором поискового гиганта обвиняли в нарушении конфиденциальности.
Ранее считалось, что режим «Инкогнито» обеспечивает полную конфиденциальность и приватность, но теперь Google признает, что активация этого режима не влияет на сбор данных сайтами и сервисами, включая саму Google.
Это признание компании подчеркивает важность понимания пользователем, что «Инкогнито» обеспечивает конфиденциальность только на уровне устройства, а не полную анонимность в интернете.
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