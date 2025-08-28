Google призвала срочно сменить пароли от Gmail из-за «вторжения» хакеров

Google призвала к бдительности и использованию двухфакторной аутентификации. Злоумышленники могут использовать фишинговые письма с ссылками на поддельные страницы входа и социальную инженерию — обман и внушение — для получения кодов двухфакторной аутентификации. Для этого мошенники могут использовать различные уловки и психологические приёмы.

Внимание к безопасности усилилось после взлома в июне базы данных ресурса Salesforce, где хакеры, выдавая себя за сотрудников службы поддержки, получили доступ к контактной информации малого и среднего бизнеса. Охват инцидента не раскрывается, но предупреждение о необходимости смены паролей говорит о многом. К тому же эксперты предупреждают о возможных масштабных атаках в будущем.

ShinyHunters — опасная хакерская группировка, известная утечками данных в AT&T, Microsoft, Santander и Ticketmaster.