Опубликовано 28 августа 2025, 19:16
1 мин.

Google призвала срочно сменить пароли от Gmail из-за «вторжения» хакеров

Это касается 2,5 млрд пользователей по всему миру
Google предупредила 2,5 млрд пользователей Gmail о необходимости обновления паролей после кибератаки группы ShinyHunters. Об этом со ссылкой на Google сообщает издание New York Post.
© Stephen Phillips - Hostreviews.co.uk / Unsplash

Google призвала к бдительности и использованию двухфакторной аутентификации. Злоумышленники могут использовать фишинговые письма с ссылками на поддельные страницы входа и социальную инженерию — обман и внушение — для получения кодов двухфакторной аутентификации. Для этого мошенники могут использовать различные уловки и психологические приёмы.

Внимание к безопасности усилилось после взлома в июне базы данных ресурса Salesforce, где хакеры, выдавая себя за сотрудников службы поддержки, получили доступ к контактной информации малого и среднего бизнеса. Охват инцидента не раскрывается, но предупреждение о необходимости смены паролей говорит о многом. К тому же эксперты предупреждают о возможных масштабных атаках в будущем.

ShinyHunters — опасная хакерская группировка, известная утечками данных в AT&T, Microsoft, Santander и Ticketmaster.

Источник:New York Post
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#хакеры
,
#Gmail
,
#Google
,
#пароль